88 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede
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Sivas'ta öğrenim gören 88 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
88 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede
Sivas'ta 88 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
SİVAS - Sivas'ta öğrenim gören 88 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün kampüs içerisinde bulunan yemekhaneden yemek yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yedikleri yemekten etkilenmiş oldukları düşünülen öğrenciler, tedavi altına alındı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bir kısmının taburcu edildiği belirtildi.