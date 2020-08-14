Siirt'te Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı oluşturuldu.

Siirt'te Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu
14.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:28

Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı oluşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ile hastaneyi ziyaret ederek, faaliyete giren PCR laboratuvarına ilişkin bilgi aldı.

Salgınla mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yoğun bir mücadele dönemi geçirdiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, numunelerin il dışına gönderilmeden Siirt'te test yapılmaya başlandığını söyledi.

Alınan tedbirlere herkesin mutlaka uymasını isteyen Hacıbektaşoğlu, bulaşmayı ve yayılmayı önlemeleri gerektiğini bildirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"En basit silahımız temizlik, maske ve mesafedir. Her birey kendisini, ailesini, iş yerindeki çalışanlarını korumak zorundadır. İlimizde PCR laboratuvarı kuruldu, çalışmaya başlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Siirt'te testlerimiz daha hızlı sonuçlanacak, bu da takip için daha esnek hareket etme imkanı sağlayacak. Bulaşmayı önlemek için düğün, taziye, toplu ulaşım araçları ile seyahat ve akraba ziyaretleri gibi kalabalık ortamlarda bulunmaktan şiddetle kaçınmak gerekir. İl genelinde çok yoğun denetim yapılıyor ve bundan sonra devam edecek. Herkes kurallara uymak zorundadır. Özellikle 65 yaş ve kronik hastaların düğünlerden kaçınması, çocuklarımızın da bulaşmayı sağlayan yerlerden uzak tutulması gerekir."

İl Sağlık Müdürü Ömür de laboratuvarda günlük 350 test yapılabileceğini, gerektiğinde bu testlerin 600'e çıkarılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Politika
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Dünya
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor Güncel
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde...
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Magazin
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu
Dolu fırtınasına yakalanan bisikletçi Tim Declercq'in sırtında oluşan kızarıklıklar korkuttu
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aamir Khan Cem Yılmaz Beren Saat Demet Akalın
Spor Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç İzmir
Şu an buradasınız: Siirt'te Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 14:30:25. #1.15#
title