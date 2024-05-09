Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, merkez ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Siirt Valiliği koordinasyonunda düzenlenen hizmet içi eğitim programı toplantısında merkez ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeni seçilen mahalle ve köy muhtarları ile tanışıp istişarelerde bulundu. Muhtarların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Kızılkaya, sorunların çözülmesi için ilgili kurumlara talimat verdi. Devletin tüm kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu ifade eden Vali Kızılkaya, Cumhuriyetin ikinci yüz yıl hedefleri doğrultusunda huzur ve güven iklimini daha da güçlendirerek, şehri daha ileriye taşımak için birlikte el ele, gönül gönülle var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - SİİRT