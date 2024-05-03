Siirt'te hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine gönderildi.
Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'nın kentte olduğu bilgini aldı.
Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.