Siirt'te FETÖ üyesi yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan A.H.E. isimli şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca FETÖ 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan, A.H.E. isimli şahıs, 29 Nisan 2024 tarihinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT