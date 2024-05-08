Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nün tasarladığı çantalı uyku tulumuna tasarım tescil belgesi alındı
Siirt Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tasarlanan çantalı uyku tulumu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarım tescil belgesi almaya hak kazandı. Ürün, deprem çantası olarak kullanılabildiği gibi deprem sonrasında uyku tulumuna dönüşebilen teknik özelliklere sahip.
Siirt Olgunlaşma Enstitüsünce tasarlanan "çantalı uyku tulumu"na tasarım tescil belgesi alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Siirt Olgunlaşma Enstitüsünce "çantalı uyku tulumu"na tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.???????
Tasarım Tescil Belgesi alınan ürünün, deprem çantası ve deprem sonrasında kullanılabilen tuluma dönüşebilen teknik özelliklere sahip olduğu bildirildi.