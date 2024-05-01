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Siirt'te firari zanlı yakalandı

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Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından hakkında 14 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince hakkında 14 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu'ca Hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Siirt Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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