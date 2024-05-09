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Siirt'te kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun çarptığı adam, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonun çarptığı adam, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Sümer Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aslan'a (50), seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aslan, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kurtalan İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Kurtalan Siirt Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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