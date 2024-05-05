Siirt'te heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'tin Eruh, Şirvan ve Pervari ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle kapanan köy yollarım ulaşıma açıldı.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından heyelandan ötürü kapanan Eruh ilçesine bağlı Dalkorur, Ortaklı, Yediyaprak, Budamış, Akdiken, Gelenkardeş, Dadaklı, Tünekpınar köy yolları ile Pervari İlçesi Dolusalkım köyü ve Şirvan İlçesine bağlı Yağcılar köy yollarının ulaşıma açılması sağlandı.