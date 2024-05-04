Siirt'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Siirt'te Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki bir iş yerine motosikletle gelen şüpheliler, pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Siirt'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki iş yerine motosikletle gelen şüpheliler, pompalı tüfekle saldırıda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan R.Ö, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.