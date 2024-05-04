Üye Girişi
Haberler

Siirt'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki bir iş yerine motosikletle gelen şüpheliler, pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Siirt'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki iş yerine motosikletle gelen şüpheliler, pompalı tüfekle saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan R.Ö, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Siirt Saldırı Güvenlik Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 20 Mayıs hangi burç? 20 Mayıs'da doğanlar hangi burç oluyor? 20 Mayıs tarihi hangi burç olur? Amedspor - Menemenspor CANLI İZLE! Amedspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title