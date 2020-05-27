Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti

Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti Siirt'te bir market çalışanı, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

27.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:51

Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti

SİİRT - Siirt'te bir market çalışanı, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Market karantinaya alınırken, diğer çalışanların da korona virüs testi pozitif çıktı.

Siirt'te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market karantinaya alındı. Marketin karantinaya alınmasının ardından virüsten ölüm gerçekleşti. Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan marketin çalışanı olan 5 çocuk babası Abdulbaki Yolbaş (50), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Market çalışanlarının bir kısmında da korona virüs tespit edilmesi üzerine valilik markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.

Yolbaş, hastanede kılınan cenaze namazı sonrasında özel kıyafet giyen görevliler tarafından cenaze aracına konularak Şeyh Musa aile mezarlığına defnedildi.

Market 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı. Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Ali Uğur Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Survivor Instagram Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Siirt'te karantinaya alınan market çalışanı, korona virüsten hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 16:52:19. #1.14#
title