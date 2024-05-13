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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetimiyle görüştü. Temizlik, güvenlik, acil servis ve poliklinik birimlerini denetledi. Vatandaşlarla görüşüp hizmetlerden memnuniyetlerini sordu. Hastane yönetimiyle toplantı yaparak disiplin, hizmet kalitesi, mesai saatlerine riayet ve temizlik konularında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti. Vali Kızılkaya, hedeflerinin sağlık hizmeti kalitesini daha da yükseltmek olduğunu ifade etti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti, hastane yönetimiyle görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya hastaneyi ziyaretinde temizlik, güvenlik, acil servis ve poliklinik birimlerini denetledi.

Vatandaşlarla görüşen ve aldıkları hizmetlerden memnun olup olmadıklarını soran Kızılkaya, denetimin ardından hastane yönetimiyle toplantı yaptı.

Toplantıda, disiplin, hizmet kalitesi, mesai saatlerine riayet ve temizlik konularına hassasiyet gösterilmesi belirtildi.

Vali Kızılkaya, hedeflerinin; vatandaşlara sunulan sağlık hizmeti kalitesini daha da yükseltmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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