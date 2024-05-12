Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Anneler Günü'nü kutladı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Anneler Günü münasebetiyle güvenlik korucuları aileleri ve çocuklarını İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Güvenlik korucusu ailelerinin Anneler Günü'nü kutlayan Vali Kızılkaya, koruyucu aile hizmetine yönelik kamuoyunun farkındalığının daha da arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Vali Kızılkaya, "Yavrularımıza anne baba sevgisini, şefkatini ve merhametini veren tüm korucu ailelerimize çok teşekkür ediyor, tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum" dedi.

Program, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum çalışanları ile korucu aileler ve çocuklar katıldı. - SİİRT