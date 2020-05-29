Siirt kırsalında 2 terörist öldürüldü
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Siirt kırsalında 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Siirt kırsalında 2 terörist öldürüldü
29.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:53

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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