Şentop: "Yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım" - TBMM AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildiTBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini,...

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır." Kaynak: AA