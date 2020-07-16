Şanlıurfa'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı
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Şanlıurfa'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo taşıyan tırın dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı
16.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:17

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo taşıyan tırın dorsesi yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin E'nin kullandığı 27 AR 566 plakalı kargo malzemesi yüklü tırın dorsesinde, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25 kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarına aracını park eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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