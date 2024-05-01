Burdur'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Burdur'da müstakil bir evde çıkan ve yandaki evin otoparkında bulunan otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

Kışla Mahallesi'nde Keziban Taşbaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ev sakinlerinin dışarıya çıkmasının ardından alevler, yandaki evin otoparkındaki otomobile ve odunluğa da sıçradı.

Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev, otomobil ve odunlukta hasar oluştu.