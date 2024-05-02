Ankara'da seyir halindeki minibüste yangın çıktı

Ankara'da seyir halindeki minibüste yangın

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki minibüs, alev alev yandı.

Mamak'ta sabah saatlerinde seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Paniğe neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.