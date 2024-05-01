Burdur'da Evde Çıkan Yangında Lüks Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da bir evde çıkan yangında ev ve garajda bulunan lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Burdur merkez Kışla Mahallesi 31. Sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kezban T.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yangın nedeniyle ev, müştemilat ve yan evin garajında bulunan lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR