Milli Eğitim Bakanı Özer'den KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da dün bir grup tarafından konvoyuna saldırı girişiminde bulunulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun ziyaretinden bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarına devam ediyor. Bakan Özer, dün Londra'da ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun ziyaretinden bulundu. KKTC Londra Temsilciliğinde gerçekleşen görüşmede, olayı duydukları anda üzüldüklerini ifade eden Özer, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyoruz, kınıyoruz" dedi.

Her türlü sesin demokratik bir şekilde duyulması gereken üniversitede böyle bir saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Özer, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu, KKTC'yi güçlendirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Bakanlık olarak KKTC ile eğitimde iş birliği içinde olduklarını ifade eden Özer, eğitimin kalitesinin artırılması için hür türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Onların bu taşkınlıkları bizleri yıldıramaz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da zaman zaman bu tür taşkınlıkların yapıldığını ifade ederek, benzer saldırıların KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a da yapıldığını hatırlattı. İngiltere'nin; demokrasinin beşiği, çok sesliliğin önemsendiği bir yer olduğunu dile getiren Tatar, üniversitenin de onayı alınarak bir eğitim kurumundaki Türk öğrencilerin daveti üzerine konferans vermek üzere Londra'ya geldiğini ancak söz konusu konferansın engellenmek istendiğini kaydetti.

Türk devletinin aleyhine sloganların atıldığını ifade eden Tatar, "Ama ben buna rağmen dedim ki bu konferansı yapacağız. Onların bu taşkınlıkları bizleri yıldıramaz. Gerginliğin içerisinde bazı öğrenciler gelemediler ama biz konferansımızı verdik, mesajımızı da verdik" ifadelerini kullandı. Tatar, destek ve ziyaretleri için Bakan Özer'e teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal ile KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de yer aldı.

Dün Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla Londra'ya gelen Tatar'ın konvoyuna bir grup saldırı girişiminde bulunmuştu. Kings College'da konferansa giden Tatar'ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istenmiş, ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar'ın konvoyunun geçişi sırasında "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm" ve "Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" sloganları atmıştı.

İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi. - LONDRA