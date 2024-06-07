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Kurban Bayramı öncesi TBMM'yi karıştıran "et vurgunu" iddiası! CHP ve AK Partili vekiller karşı karşıya geldi

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"AK Parti'ye yakın 11 firma, Et ve Süt Kurumu üzerinden vurgun yaptı" iddiası TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında CHP ve AK Partili vekilleri karşı karşıya getirdi. AK Partililere dönerek "Bu hırsızlığa, vurguna ortak olmayın, vatandaş ucuz et yesin Kurban Bayramı öncesinde" ifadesini kullanan CHP'li Hasan Öztürmen'e AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Amasya Milletvekili Haluk İpek sert tepki gösterdi.

TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında "AK Parti'ye yakın 11 firmanın Et ve Süt Kurumu üzerinden et vurgunu yaptı" iddiası üzerinden tartışma yaşandı.

"BU HIRSIZLIĞA ORTAK OLMAYIN, VATANDAŞ UCUZ ET YESİN"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürmen teklifin 8. maddesi üzerine Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "et vurgununun" nasıl gerçekleştiğini anlatarak, "Ben buradan Et ve Süt Kurumuna da Rekabet Kurumuna da çağrı yapıyorum ve -AK Partili değil- AK Partililere de çağrı yapıyorum: Bu hırsızlığa, vurguna ortak olmayın, vatandaş ucuz et yesin Kurban Bayramı öncesinde" dedi.

Kurban Bayramı öncesi TBMM'yi karıştıran 'et vurgunu' iddiası! CHP ve AK Partili vekiller karşı karşıya geldi

"PARTİMİZE YÖNELİK BÖYLE İTHAMLARI KABUL ETMİYORUZ"

Öztürkmen'in konuşması sırasında AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi. Ardından AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, sataşma nedeniyle söz alarak, "Kürsüde partimize yönelik kabul edemeyeceğimiz ifadeler söylenmiştir. AK Parti her yönüyle her açıdan temiz, hem siyasetiyle hem her yönüyle yolsuzlukla, haksızlıkla mücadele eden bir anlayıştır, bir siyasi harekettir. Burada genelleme yaparak partimize, grubumuza yönelik bu tür ithamları asla kabul etmiyoruz ama kim yanlış yaptıysa suç ve cezanın şahsiliği ilkesi gereğince, bu anlamda gerekli hukuki yollara başvurulabilir" dedi.

"İÇİNİZDE YANLIŞ İNSANLAR VAR"

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alarak düzeltme yapmak istediğini söyledi. Başarır, "Bir genelleme yapmadı, yani ayırdı. 'Aranızda bazı arkadaşlar' dedi. Şuna ben karşıyım, hep de söylüyorum: 'Hepiniz hırsızsınız.' Hayır ya, böyle bir laf yok. Tabii ki içinizde birçok arkadaşımız işiyle, gücüyle helal ekmek yiyen arkadaşımızdır ama yanlış insanlar da var, bunları söylemek zorundayız" diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi TBMM'yi karıştıran 'et vurgunu' iddiası! CHP ve AK Partili vekiller karşı karşıya geldi

"BİRİSİ SÜREKLİ BAĞIRDIĞINA GÖRE YANLIŞLARIN BİRİ BULUNDU"

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek'in hem Öztürkmen hem de Başarır konuşurken sürekli araya girip "isim verin" diye tepkisini göstermesi üzerine Başarır, "Bu kadar insandan birisi sürekli bağırdığına göre yanlışların biri bulundu orada ama genelleme yapmadı, kesinlikle genelleme yapmadı; gayet de sarih bir şekilde derdini anlattı" yanıtını verdi.

"HASAN BEY ÖZÜR DİLEMELİ"

Yeniden söz alan Gül ise, 'Bazı, diyerek bile yapılan bir genelleme AK Parti'ye yapılan bir töhmettir. Bunu kabul etmediğimizi, bu anlamda, bu dilin bize de buraya da yakışmadığını düşünüyorum. Hasan Bey'den de bu konudaki beyanı açısından özür dilemesi ona yakışacak bir davranış olacaktır diye söylüyorum" açıklamasını yaptı.

"EVET BAZI AK PARTİLİLERDE SIKINTI VAR"

Başarır ise "Milyonlarca liralık saat hediye alan Zafer Çağlayan, kendi bakanlığından dezenfektan satan Ticaret Bakanı… Şimdi, bunlar 'bazı AK Partililer' değil mi? Bunları söyleyebilir ama 'hepiniz' demesinin yanlış olduğunu ben de söylüyorum. Evet, bazı AK Partililerde sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

"22 YILDA ADI YOLSUZLUĞA BULAŞMIŞ AK PARTİLİ YOK MU?"

Hasan Öztürkmen de "Ben sözümde bilerek, isteyerek 'AK Partilileri tenzih ederim' dedim, 'bazı AK Partililer' dedim. Bu 22 yıllık AK Parti iktidarında adı yolsuzluğa, usulsüzlüğe bulaşmış hiçbir AK Partili yok mu" diye sordu.

Kaynak: ANKA / Politika

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Yorumlar (7)

Kenan Aslan:

kendi üreticisini destekleme yerine dışardan sürekli mal almalarının nedenini ne sanıyorsunuz. Ülkeden bitmeyen ne kaldı...Artık herşey dışardan geliyor ve birileri zengin oluyorrrrrr

53
11
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MÜCAHİD:

benim üreticim, benim vergimle destekleniyor ama aşırı yüksek fiyat çekiyor ben et alıp yiyemiyorsam o üretici batsın, iflas etsin. Elbette onda bir fiyata dışarıdan gelecek ki milletin boğazından etli yemek geçsin.

yanıt11
yanıt25
Doğru Söz:

Yeri geldiğinde millet olarak dünyanın en pahalı soğanını yedik, yeri geldi dünyanın en pahalı patatesini, ve diğerleri... Şimdi de dünyanın en pahalı etini yedirtmeye çalışıyorlar bu millete. Devlet ise sözde önlemler alıyor, ama bu önlemler nedense hiç tutmuyor. Demek ki, ya devlet aciz yada birilerinin bu işlerden menfaati var. Hangisi acaba.....

27
2
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Ali Usda:

Ağa sahi biz Müslüman değilmiyiz.

24
3
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MÜCAHİD:

Fakir fukara, yerli insafsız besicilerin şişirilmiş et fiyatları nedeniyle et yiyemez hale gelmiş ,dört gözle ithal ucuz et beklerken bu haber çok vahim. 80 milyonun hakkı var eğer doğruysa.

15
1
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SAMET TEMAS:

YİYİN BİRBİRİNİZİ ETE PARA VERMEYİN ....

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2
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albatros :

bir tarım profesörünün sözü; "şuan gümrük kapılarını kapatın bu ülkede insanlar et yiyemezler. yerse sadece zenginler yer." ne hale getirdiler ülkeyi...

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