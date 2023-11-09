Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 85. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önderlik etmiş, çağdaş ve demokratik bir Türkiye'nin temellerini atmış, tarihe damga vurmuş bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki milletimizi aydınlık günlere kavuşturmuştur. Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Gazi Mustafa Kemal'i anlamak; yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkarmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir. 10 Kasım'lar, sadece yas günü değil, O'nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ