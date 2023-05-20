Cumhur İttifakı mensubu partilerin temsilcilerinin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 'Cumhur Buluşuyor' programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Yenilenebilir enerjide, dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci olduk' dedi.

Cumhur İttifakı mensubu partilerin temsilcilerinin ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 'Cumhur Buluşuyor' programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir enerjide, dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci olduk" dedi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'Cumhur Buluşuyor' programına, AK Parti Eskişehir Milletvekili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir MKYK üyesi Burhan Sakallı, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, BBP Genel Merkez MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı ile çok sayıda partili katıldı.

"Maden ihracatında 6,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık"

Programda konuşma yapan Bakan Dönmez, kendi uzmanlık alanı olan enerji konusunda ülkenin başarılarından bahsederken, "Karadeniz gazını bulduk, çıkardık, milletimizin hizmetine sunduk. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini attık, nükleer yakıtı sahaya getirdik. Yenilenebilir enerjide dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci olduk. Bor karbür tesisimizi devreye aldık. Eskişehir'de pilot nadir toprak elementleri tesisimizi açtık. Yine Eskişehir'de pilot lityum üretim tesisimiz hizmete girdi. Maden ihracatında 6,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Yer altı doğal gaz depolama tesislerimizin kapasitelerini genişlettik. 81 vilayetimizi doğal gazla buluşturduk" dedi.

"Biz de uzay yarışında varız"

Yakında ilk Türk astronotun da uzaya gönderileceğinin müjdesini veren Bakan Dönmez, "Havacılık ve uzay ajansıyla dedik ki yeryüzü bize artık dar. Biz de uzay yarışında varız. İnşallah yakında ilk Türk astronotu da uzaya göndereceğiz" dedi.

"Günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz"

Gabar dağında yapılan iki büyük keşif hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretileceği belirterek, "Türkiye bugün savunma sanayinde artık ihracat yapar hale geldi. Savunma sanayimizde yerlilik oranımız arttıkça, terörün nefesi kesildi. Teröristlerin cirit attığı dağlarda artık petrol kuyuları kazıyoruz. Hamd olsun buluyoruz. En son Gabar'da iki büyük keşif yaptık. İkisine de şehitlerimizin isimlerini verdik. Birine Şehit Esma Çevik diğerine Şehit Aybüke Yalçın adını koyduk. İnşallah Şehit Aybüke Yalçın sahamızdan günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye düşmanı ne kadar şüreka varsa hepsine sözler verilmiş"

Konuşmasının devamında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde, 'Kılıçdaroğlu ortakları tarafından sazan sarmalına alınmış' dedi. Yüzde 1 oyu bile olmayan 4 partiye 40 vekillik verdi. Sorsanız hesap uzmanıyım der. Sorsanız rakamlar benden sorulur der. Partisinin 40 vekilini veren adam maazallah Türkiye'nin başına gelse bu iş bilmezlikle neleri verir. Zaten terör örgütlerine, gittiği Avrupa başkentlerine, Amerika'ya hangi sözler verdi bilmiyoruz. Kandil'e, Pensilvanya'ya ne sözler verdi bilmiyoruz. Sana söz derken bu sözlerin milletimize verilmediğini görüyoruz. Türkiye düşmanı ne kadar şüreka varsa hepsine sözler verilmiş. Ben daha Müslümanım diye 40 takla atarlar. Milliyetçi seçmenin yanında milliyetçi kesilirler. Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'a selam gönderirler, Erzurum'da, Trabzon'da ağızlarını açmazlar. Konya'da ben seyit torunuyum derler. Anadolu'ya gider ümmetçi kesilirler, Ege'ye gider laik olurlar. Bunlar girdiği kabın şeklini alırlar. Bunlara güven olmaz. Bunlara itimat edilmez." - ESKİŞEHİR

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