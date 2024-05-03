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Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi

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Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelası yeniden değişti. Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatı ise 1 lira 64 kuruş düştü.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Böylece İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 94 kuruşa, motorin ise 41 lira 32 kuruşa yükseldi. Otogaz ise 21 lira 18 kuruşa indi.

Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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