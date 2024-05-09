Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 922 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 523 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 972 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 922 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 60 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.