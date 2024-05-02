Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 583 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 188 bin 778 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 167 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 583 lira 16 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 744 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 112 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 54 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 697 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 110 milyon 853 bin 65 metreküp olarak kayıtlara geçti.