ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 300 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 300 bin varil artarak 460 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 600 bin varil artışla 366 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 300 bin varil artarak 227 milyon 100 bin varil seviyesine çıktı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 274 bin varil artarak 6 milyon 772 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 261 bin varil azalarak 3 milyon 918 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 20-26 Nisan haftasında 7 bin varil azalarak 13 milyon 530 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Nisan 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,7 milyon varil olması bekleniyor.