Eksim Holding, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Karbon Salımını Engelledi

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, 2023'te yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık 1,8 milyar kilovatsaatlik enerji ürettiklerini belirterek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 2 yılda 2,5 milyon ton karbon salımını engelledik." ifadelerini kullandı.

Arıoğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaptıkları işin temelinde yenilenebilir enerji ve çevre dostluğunun yattığını ifade eden Arıoğlu, yatırımlarının büyük ölçüde rüzgar, hidro ve güneş enerjisinden oluştuğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 150 megavatlık güneş enerjisi yatırımının devam ettiğini anlatan Arıoğlu, 2024-2025 yıllarında mevcut kapasiteye yaklaşık 200-300 megavatın üzerinde ilave sağlayacaklarını vurguladı.

Arıoğlu, "Geçen yıl yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık 1,8 milyar kilovatsaatlik enerji ürettik. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 2 yılda 2,5 milyon ton karbon salımını engelledik. Önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlarımızın devreye girmesiyle karbon ayak izinin silinmesine ciddi katkılar sağlayacağız." diye konuştu.

"165 milyar lirayı aşan bir enerji kaybını önledik"

Dicle Elektrik ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde hizmet verdiklerini aktaran Arıoğlu, "Bölgemizde sürdürülebilir yatırım felsefesiyle 10 yılda 1 milyar dolar yatırım yaptık. Enerji kayıpları ile mücadelemiz neticesinde bugünkü değeri 165 milyar lirayı aşan bir enerji kaybını önledik. Bu yıl da 10 milyar lira üzerinde bir yatırımı bölgemizde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Arıoğlu, geri dönüşüm ve israfın önlenmesine yönelik çalışmalara da önem verdiklerinin altını çizerek, "Dicle tarafındaki projelerimizde 250 bin ton civarında demir atığını dönüştürdük. Böylece, israfın da önüne geçiyoruz. Bu gelecek nesillerin hakkı." dedi.

Yenilenebilir enerjinin ekonomideki önemine dikkati çeken Arıoğlu, "Türkiye açısından cari açığımızdaki en kritik konu enerji. Enerjiden kaynaklanan cari açığı azaltmada katkı sağlayan bir noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.