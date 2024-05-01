Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 333 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 452 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 825 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 294 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 333 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 899 bin 452 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 22,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 566 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 685 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.