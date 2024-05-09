Gelire göre tarife nedir? Gelire göre tarife ne demek, nasıl oluyor?

Gelire göre tarife nedir? Araştırılıyor. Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan alt gelir grubundaki vatandaşlar için kolları sıvayan hükümet, 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulamasının 1 Mayıs'ta sona ermesinin ardından farklı gelir grupları için farklı doğal gaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışıyor. Peki, Gelire göre tarife nedir? Gelire göre tarife ne demek, nasıl oluyor?

GELİRE GÖRE TARİFE NEDİR?

Bloomberg'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bir süredir bu plan üzerinde çalıştığını söyledi. Yetkili, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim arttıkça enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceği anlamına geleceğini söyledi.

Hükümet geçen yıl kritik seçimler öncesinde desteğini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar doğal gazı ücretsiz vermeyi taahhüt etmişti. Bu süre 1 Mayıs'ta sona erdi ve Merkez Bankası'nın analizine göre bu durum aylık enflasyona 0,7 puan ekleyebileceği belirtildi.