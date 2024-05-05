TBMM İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu İncelemelerde Bulunacak

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, toprak kaymasının yaşandığı maden ocağında 7-8 Mayıs'ta incelemelerde bulunacaklarını, daha sonra da farklı altın madenlerini inceleyeceklerini bildirdi.

Uslu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Komisyonun Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının yetkililerini dinlediğini hatırlatan Uslu, şu ana kadar yaklaşık 35 saat süren toplantılar yapıldığını, 800 sayfadan fazla tutanak tutulduğunu dile getirdi.

Bu hafta kazanın yaşandığı bölgeye gideceklerini anımsatan Uslu, 7-8 Mayıs'ta maden sahasında incelemelerde bulunacaklarını aktardı.

Komisyon üyesi 22 milletvekiliyle tüm detayları inceleyeceklerini vurgulayan Uslu, ilk olarak Erzincan Valiliğinde maden kazasıyla ilgili bürokratlardan bilgi alacaklarını belirtti.

"İncelemelerimize bilim insanları da eşlik edecek"

Atay Uslu, daha sonra maden ocağının bulunduğu İliç'te yerinde incelemeler yapacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem toprak altında bulunan işçi kardeşlerimizin aramalarının yapıldığı sahada çalışmalar hakkında bilgi alacağız hem de altın madeni ocağında incelemelerde bulunacağız. Kaza sonrası muhtemel çevresel etkileri önlemek için alınmış önlemleri inceleyeceğiz. Ardından maden işçilerimizle görüşeceğiz. İncelemelerimize ilgili bakanlık yetkilileri yanında faaliyet alanında uzmanlaşmış, farklı üniversitelerimizden akademik bir heyet, bilim insanları eşlik edecek. TBMM'de kurumlarımız yanında üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden bilim insanlarını, uzmanları dinleyeceğiz. Maden, jeoloji, kimya mühendisleri odaları başta olmak üzere ilgili odaları ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. İliç madenini işleten firma yetkililerini dinleyeceğiz. İliç maden ocağı yanında farklı altın madeni ocaklarında da incelemeler yapacağız."

Objektif, şeffaf, tutarlı bir çalışmayı ortaya koymak için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Uslu, İliç'teki olayı ayrıntılarıyla ele aldıklarını kaydetti.

Hiç kimsenin kafasında soru kalmayacak şekilde incelemeyi gerçekleştireceklerini ifade eden Uslu, güvenli madenciliğin yeni bir yasal mimarisinin oluşmasına katkı sağlayacak rapor hazırlayacaklarını söyledi.

"Rapor, güvenli altın madenciliği mimarisinin oluşmasına yönelik önerileri de içerecek"

Komisyon Başkanı Uslu, "Komisyon raporumuz hem kaza ve olay ile ilgili tespitleri, hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması için atılması gerekli tedbirleri ve önerileri içerecek. Rapor, 'önce insan, önce çevre, sonra madencilik' anlayışını benimsemiş güvenli bir madencilik politikası ve güvenli altın madenciliği mimarisinin oluşmasına yönelik önerileri içerecek. Çalışma, inceleme ve dinlemelerimiz hem bürokrasiden, akademi dünyasına, sivil toplum kesimlerinden sektörün paydaşlarına kadar geniş bir kesimi içerecek hem de içerik ve konu başlığı olarak geniş bir çerçevede olacak." diye konuştu.

İnceleme başlıklarında, sürdürülebilir, çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir madencilik politikasının, güvenli altın madenciliği mimarisinin olacağını belirten Uslu, ayrıca bu başlıklar arasında halk ve işçi sağlığı, iş yeri güvenliği konularının da yer aldığını anlattı.

Atay Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnceleme başlıklarımızda çevresel etkilerinin önlenmesi, faaliyetten etkilenen maden sahasının eski haline getirilmesi çalışmaları yani rehabilitasyon, reklamasyon, restorasyon ve rejenerasyon çalışmaları olacak. Maden ocaklarında kurumsal işçi sağlığı, iş güvenliği sistematiğinin iyileştirilmesine katkı sunulması çalışmaları da yer alacak. Altın madeni ocaklarında 'güvenlik ikliminin' ilerlemeye ve geliştirmeye açık şekilde kurulması ve kurumsallaştırılması çalışmalarına katkı sağlanması da inceleme başlıklarımız arasında bulunacak."