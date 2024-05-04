Kırklareli'nde 9 Bin 600 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Kırklareli'nde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tankerde 9 bin 600 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakıt taşıyan

bir firmaya ait tanker Pınarhisar ilçesinde durduruldu. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 288 bin TL olan 9 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ