Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 630 lira 1 kuruş, en düşük 900 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,23 azalarak 1 milyar 333 milyon 987 bin 324 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 630 lira 1 kuruş, en düşük 13.00'te 900 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 92 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 80 lira 99 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 695 lira, en düşük 1692 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 630 lira 1 kuruş, en düşük 900 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,23 azalarak 1 milyar 333 milyon 987 bin 324 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 2 bin 630 lira 1 kuruş, en düşük 13.00'te 900 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 92 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 80 lira 99 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 695 lira, en düşük 1692 lira 91 kuruş olarak kayıtlara geçti.