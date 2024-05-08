Baymak'ın Genel Müdürlük görevine Ülkü Özcan atandı. Çok uluslu işletmeler ve saygın Türk kuruluşlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Özcan, 1 Mayıs 2024 itibariyle Baymak Genel Müdürü olarak görevine başladı.

2013 yılında iklimlendirme sektöründe Avrupa'nın ilk üç şirketi arasında yer alan BDR Thermea Group bünyesine katılan Baymak, İstanbul'daki üretim tesisinde çevre dostu iklimlendirme cihazları üretiyor. Şirket; 600'ün üzerinde bayi, 2 bin 100'den fazla satış, 300'ün üzerinde de yetkili servis noktasına sahip ve 65 ülkeye ihracat yapıyor. Küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine, sürdürülebilir stratejileriyle uyum sağlayan şirket kurumsal güçlenmesini de devam ettiriyor. Bu kapsamda yapılan üst yönetim ataması ile birlikte Baymak'ın genel müdürlük görevini Ülkü Özcan üstlendi. 25 yıllık kariyerinde operasyonlar ve ticari faaliyetler de dahil olmak üzere pek çok alanda, görev aldığı şirketlerin kültürel dönüşümüne liderlik eden Özcan, 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle görevine başladı.

Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olan Özcan, prestijli ve çok uluslu işletmelerin yanı sıra saygın Türk kuruluşlarında da uluslararası kariyere sahip. Kariyerine yapı malzemeleri sektöründe Lafarge ile başlayan Özcan, daha sonra dünyanın önde gelen markalarından biri olan Çimsa'da çalışmalarını sürdürdü. Çimsa'da CEO'luk görevine terfi eden Özcan, Türkiye'deki altı çimento fabrikası ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan iştiraklerinin organik ve inorganik büyümelerine liderlik etti. Ülkü Özcan son üç yıldır, enerji ve telekomünikasyon kabloları üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket olan Prysmian'da Türk Prysmian Kablo'nun CEO'su olarak görev yaptı. - İSTANBUL