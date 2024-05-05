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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 882 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 882 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 453 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 157 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 359 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 882 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 971 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 493 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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