Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün gelinen noktada Türkiye yaklaşık 5.8 milyar metreküp gazını depoluyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Bayraktar, depolama tesisini gezdikten sonra yetkililerden bilgi aldı. Ardından tesiste çalışan işçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nı kutlayan ve onlarla sohbet eden Bayraktar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Doğal gaz boru hatlarıyla, Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan ve İran'dan uzun yıllar doğal gaz tedariki yaptığını hatırlatan Bayraktar, 2016 yılından sonra "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında doğal gazı sıvılaştırılmış şekilde alabilmek için altyapıyı şekillendirmeye başladıklarını ifade etti. Bu hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin yaklaşık 30 milyon metreküp günlük sıvılaştırılmış LNG alabildiğini söyleyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün itibarıyla 160 milyon metreküp doğal gazı sıvı halde alabilecek hale geldik. Bu bir anlamda Türkiye'deki hane halkının kışın en soğuk zamanında ihtiyacı olan gazı, sıvı olarak gemilerle tedarik edebilecek altyapıya sahip olduğumuz anlamına geliyor. Hem boru hatları hem de LNG alabilecek altyapılarımızı gerçekleştirdik."

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Projesi'nin çok önemli olduğunun altını çizen Bayraktar, "Burada da hem kapasite artışı, ikinci faz, üçüncü fazda da Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırmayı ve doğal gazdaki arz güvenliğimizi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Doğal gazda bir başka önemli hamlemiz, yeni boru hatları, depolama tesislerimiz" dedi.

"1 milyon 800 bin hanenin doğal gazını kendi doğal gazımızdan karşılar hale geldik"

Sıvı olarak doğal gazı almanın ötesinde Türkiye'nin şimdi de kendi doğal gazını üretir hale geldiğini vurgulayan Bayraktar, "Bugün itibarıyla üretimimiz yaklaşık 4,6 milyon metreküp günü buldu. 1 milyon 800 bin hanenin doğal gazını kendi doğal gazımızdan karşılar hale geldik. Bunu da artırmayı hedefliyoruz. İlk etapta, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Son 8 yılda yaklaşık 4,3 milyar dolar altyapı yatırımlarına kaynak ayırdıklarını ve yatırım yaptıklarını belirten Bayraktar, depolamada ve tesislerin kapasitesinin artırılmasında yatırımların yaklaşık 4.3 milyar doları bulduğunu ifade etti.

"Türkiye yaklaşık 5.8 milyar metreküp gazını depoluyor"

Özellikle Tuz Gölü'nde çok büyük bir depolama potansiyelinin var olduğunu aktaran Bayraktar, "Türkiye yaklaşık 5.8 milyar metreküp gazını depoluyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde yani 2028 yılına geldiğimizde Türkiye kullandığı yıllık doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale gelecek. Türkiye'nin tüm ihtiyacının yüzde 50'sini depolayabilecek altyapıya sahip olabiliriz. Bu yatırımları hedefliyoruz. Hem bu bölgede hem de diğer bölgelerde hızlı bir şekilde bu yatırımlarla Türkiye'nin arz güvenliğini tamamen sağlamış olacağız. Onun ötesinde bütün bunlar kendi üretimimiz, farklı kaynaklardan doğal gazı almamızla beraber Türkiye'yi bir doğal gaz merkezi haline getirmiş olacağız. Bu proje bizim için çok önem arz ediyor. Onun için ara ara buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bayraktar basın açıklamasının ardından yetkililerle ve işçiler ile yemek yedi. - ANKARA