Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 582 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 824 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 411 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 808 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 582 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 824 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 19,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 735 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 979 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.