ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalarak 459 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 900 bin varil artışla 367 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil artarak 228 milyon varil seviyesine çıktı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 198 bin varil artarak 6 milyon 969 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 550 bin varil artarak 4 milyon 468 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 27 Nisan-3 Mayıs haftasında 8 bin varil azalarak 13 milyon 521 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Nisan 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil, gelecek yıl ise 13,7 milyon varil olması bekleniyor.