Dünya Bankası Türkiye'yi iklim değişikliği alanında öncü olarak gösterdi

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarda Türkiye'nin öncülüğüne işaret ederek bu alandaki girişimlerin enerji güvenliğine de katkı sağlayacağını söyledi.

Lopez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi'nin açılışında konuştu.

Piyasa ortaklığı için uygulama programını başlatma fırsatı bulduklarını belirten Lopez, aynı zamanda Türkiye'nin iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmalardaki liderliğini tebrik edeceklerini dile getirdi.

Lopez, Türkiye'nin iklim değişikliğinin çözümüne yönelik attığı adımlara ve bu alandaki öncülüğüne dikkati çekerek "Sadece bu konuda ne yaptığınızın değil, ülke olarak gösterdiğiniz liderliğin de fark edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın (Mehmet Özhaseki) da gördüklerimiz ve tanık olduklarımız nedeniyle takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

12. Ulusal Kalkınma Planı'na ve iklim değişikliğinin buradaki rolüne ilişkin de Lopez, bu alanda kaydedilen ilerlemenin, Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerden anlaşılabileceğini söyledi.

Lopez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji girişimlerine işaret ederek bu girişim planlarının çok olumlu olduğunu, bu sayede iklim değişikliğinin çözümüne katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Ayrıca Lopez, bu planların enerji güvenliğine ve ülkede yüksek verimliliğe de katkı sağlayacağını kaydetti.

Lopez, Dünya Bankasının gelecek 3 yıl içerisinde bu alanda Türkiye'nin faaliyetleri için 18 milyar dolarlık bir paket duyurduğunu aktararak bunun 12 milyar dolarının, özel sektörün desteklenmesi için ayrıldığını dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadeleyi destekleme konusunda da programlarının bulunduğunu aktaran Lopez; su kullanımı, kuraklık ve sel gibi konularda da çalışmaları olduğunu söyledi.

Lopez, karbon emisyonu düşük enerji kaynaklarının yoğunluğunu artırmaya çalıştıklarını belirterek "Bu, ülkenizin enerji güvenliğini destekleyecek ve maliyetleri düşürecektir." değerlendirmesinde bulundu.