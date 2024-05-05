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Türkiye, Avrupa'da örnek doğal gaz depolama tesislerine sahip

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, bu yıl yapılacak ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerinin artırılacağını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesislerinin enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden olduğunu belirterek, "Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Silivri ve Tuz Gölü'ndeki doğal gaz depolama tesisleri Türkiye'nin doğal gazda arz güvenliğini sağlamada kilit rol üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, "Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerimiz, hem çevreci uygulamalarıyla hem de enerjisini karbonsuz, yenilenebilir enerjiden karşılamasıyla Avrupa'da örnek tesislerden. Bu yıl yapacağımız ilave yatırımlarla RES ve GES kapasitelerini de artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri'deki 4,6 milyar metreküp ve Tuz Gölü'ndeki 1,2 milyar metreküp kapasiteli doğal gaz depolama tesislerinin, 2028'de toplam 12 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştırılması hedefleniyor.

Tesisler, aynı zamanda çevreci özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 4,2 megavat elektrik gücünde RES bulunuyor. Mevcut yapıda üretilen elektrik, tesisin ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor.

Bunun yanı sıra, ilave 4,2 megavat gücünde yeni bir RES için de çalışmalar sürüyor. Yeni RES'in bu yıl sonunda inşaatının tamamlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle Silivri'de rüzgar enerjisi kurulu gücünün 8,4 megavat elektrik gücüne çıkacağı hesaplanıyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise gücünü güneş enerjisinden alıyor. 3 megavatlık GES bulunan tesis, tüm ihtiyacını bu santralden karşılıyor.

Öte yandan, ilave 30 megavat elektrik gücünde yeni bir GES'in de çalışmalarının başladığı tesiste, ilave yatırımın hayata geçmesiyle GES kapasitesinin 33 megavat elektrik gücüne çıkacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Tuz Gölü Türkiye Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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