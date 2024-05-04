Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 11 Bin 400 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçak akaryakıt ticareti yapan şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında fiziki ve teknik takip başlattı. Şehitkamil ilçesinde bir garajda yapılan operasyonda 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi ve M.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçak akaryakıt ticareti yapan şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik fiziki ve teknik takip başlattı.
Şehitkamil ilçesinde bir garajda kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Konuyla ilgili M.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.