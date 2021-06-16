Pakistan Ulusal Meclisi'nde bütçe defterleri havada uçuştu

Pakistan Ulusal Meclisi'nde Bütçe Oturumu sırasında hükümet ve muhalefet Milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Pakistan Ulusal Meclisi'nde Bütçe Oturumu sırasında hükümet ve muhalefet Milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Oturum sırasında Milletvekilleri, birbirlerine bütçe defterleri fırlatırken görüntülendi.

Pakistan'da Ulusal Meclis'te Bütçe Oturumu'nun düzenlendiği sırada Milletvekilleri arasında gerginlik patlak verdi. Oturumda hükümet Milletvekillerinin, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Shehbaz Sharif'in konuşma yaptığı sırada yuhalamalarının ardından karşı karşıya gelen Milletvekilleri, birbirlerine vurmaya çalışırken, bütçe defterleri ise havada uçuştu. Yaşanan gergin anlarda Başbakan'ın Sermaye Geliştirme Kurumu İşlerinden Sorumlu Özel Asistanı Ali Nawaz Awan, bir PML-N Milletvekilinin küfürlü bir dille yaklaşımına ise aynı şekilde yanıt verirken görüldü. Yaşanan olaya müdahale eden güvenlik güçleri ise, gergin Milletvekillerini sakinleştirerek, gerginliği yatıştırmak istedi. O anlarda bazı Milletvekilleri de güvenlik güçlerine destek verdi. Olayın yatışmasının ardından Özel Asistan Awan yaptığı açıklamada, tepkisinin PML-N milletvekillerinin saldırgan davranışlarına bir tepki olduğunu ve "resmin her iki tarafını da görmenin önemli olduğunu" kaydetti. Pakistan Ulusal Meclisi'nde yaşanan gergin anlar ise, Meclis üyelerinin telefon kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı