(Özel)Evinin önünde araba çarpan küçük kız korkudan sokağa çıkamıyor
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(Özel)Evinin önünde araba çarpan küçük kız korkudan sokağa çıkamıyor

Sultangazi'de evinin önünde oynayan 4 buçuk yaşındaki Celile Tugay'a ters yönden gelen araç çarptı.

(Özel)Evinin önünde araba çarpan küçük kız korkudan sokağa çıkamıyor
26.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:13

Sultangazi'de evinin önünde oynayan 4 buçuk yaşındaki Celile Tugay'a ters yönden gelen araç çarptı. Kazanın ardından psikoloji bozulan ve korkudan dışarı çıkamayan küçük kız ile ailesinin bayramı zehir oldu. Küçük kızın yaralandığı kaza anı saniye saniye kamera yansıdı.

Sultangazi'de bayramın birinci günü evinin önünde oynayan 4 buçuk yaşındaki Celile Turgay'a ters yönden gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan küçük kız hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra psikolojisi bozulan küçük kızın ve ailesinin bayramı zehir oldu. Kazanın ardından küçük kızın büyük bir korku yaşadığı ve dışarı çıkamadığı öğrenildi. Küçük kıza çarpan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

"Kızım korkudan sokağa çıkamıyor"

Kazanın ardından kızının gece uyuyamadığını söyleyen küçük Celile'nin babası Serdar Tugay, "Çocuğumun şu anda psikolojisi çok bozuk dışarı çıkamıyor, pencereden bakıyor korkuyor. Evimizin dibine dahi bakamıyor gece sabaha kadar uyuyamadı. Ablası ile birlikte yatıyorlar ablası da uyuyamadı korkudan dudaklarında yaralar çıktı. Ben de sabaha kadar uyuyamadım bugün bu olay bizim başımıza geldi. Başkasının başına gelmesin. O yüzden bu suçlunun bir an önce yakalanmasını istiyorum. Kızım bana bakıyor 'Baba ben artık korkuyorum dışarı çıkmak istemiyorum' diyor" dedi.

"Kızımın elinde ve yüzünde yaralar var"

"O şoför bırakıp kaçmasaydı benim acımı paylaşsaydı kazadır olabilir bende bu olayı kapatırdım" diyen Tugay, "Dün sokağın başındaydım o sırada kızım dışarı çıkmış, ekmek almaya gittim ve o sırada kızım karşıya yola geçmiş ama ben görmedim kızımın karşı yola geçtiğini, kapımızın önünde komşumuzun çocukları ile oynuyorlardı. O esnada kızım karşı yoldan bana doğru geliyordu bizim sokağın aşağısından ters yönden gelen araç beyaz bir araç içerisinde 4 şahıs vardı ama net bir şekilde yüzlerini göremedim bunlar ters yönden gelerek iki arabanın arasında girecek şekilde benim kızıma feci bir şekilde çarptı. O esnada o kadar büyük bir ses çıktı ki komşuların hepsi dışarı çıktı. Şoför başta durmak istedi ama sonra gaza bastı. Yolun sonunda ben bağırarak 'benim kızıma çarptı aracı durdurun' dedim. Yolun sonunda bir adam ellerini açarak durdurmak istedi onun da üzerine de aracı sürdü. Adam korktu ve kendini yana çekti, araç sola manevra yaparak kaçtı. Ben iki sokak peşinden koştum ama yetişemedim daha sonra kızımın yanına geldim ambulans ile hastaneye götürdük ve muayenelerini yaptırdık. Yüzünde ve elinde yaralar var. O şoför bırakıp kaçmasaydı benim acımı paylaşsaydı, kazadır olabilir bende bu olayı kapatırdım. Bugün bana oldu yarın başkasına da olabilir. Bu adama dava açtım. Bu adamın peşini bırakmayacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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