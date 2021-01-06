Osmaniye'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
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Osmaniye'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

06.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:26
Osmaniye'deki bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Osmaniye sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatın kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Osmaniye sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatın kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi kapsamında Osmaniye sınırları içindeki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesat, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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