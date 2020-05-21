Ordu'da, karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da, karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen ve Ordu'daki öğrenci yurduna yerleştirilen 195 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Ordu'da, karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı
21.05.2020 23:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:41

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen ve Ordu'daki öğrenci yurduna yerleştirilen 195 kişi, karantina süresinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Altınordu ilçesindeki Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 195 kişinin karantina süresi bugün doldu. Yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin ateşleri ölçüldü, ardından da AFAD ekiplerinin koordinesinde evlerine gönderildi. Yurt dışından getirilen 195 Türk vatandaşı, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca daha evlerinde izole edecek. Bu arada yurttan ayrılan 195 kişiye Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de çam ağacı fidanı hediye edilip, evlerine uğurlandı.

TEŞEKKÜR ETTİLERKarantina süresini dolduran Bahar Aldanmaz (27), "Dönmeyi çok bekledik ama karantina çok zor bir şey. O yüzden herkesin dikkat etmesini temenni ediyorum. Hayatımız zaten bir karantinaya dönüştü. Burada yine de bizimle çok ilgilendiler. Sabah, öğle, akşam yemeğimiz geldi. Ben vejetaryenim ona bile dikkat ettiler. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.'BAŞTA STRES YAPTIK'Çınar Fidan (27) da, Amerika'ya tatile gittiğini ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini belirterek, "Ben tatile gitmiştim. Uçuşlar kapandı. Dönemedim o yüzden. Neyse ki tahliye uçuşu oldu. Türkiye'ye gelebildim. Buradaki karantina günümüzde 5- 6 gün hızlı geçti. İlk başta stres yaşadık. Çok güzel bir deneyim değil ama semptom da göstermediğimiz için rahatladık" diye konuştu.'14 GÜN KEYİFLE KALIRDIM'

Dilan Mesçi (23) ise "Açıkçası benim beklediğimden daha iyiydi. Çok misafirperver insanlar tarafından servis gördük. Ne istesek hemen zamanında yapılıyordu. Ben keyifli vakit geçirdim. Hatta ilk çıkıyoruz denildiğinde annemleri aradım sevinemedik. Memleketimize gidiyoruz ama gitmesek de ben 14 gün keyifle kalırdım" ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı Haber
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı Haber
İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Süper Lig ekiplerinin peşine düştüğü Cenk Özkaçar'a 4 büyük Avrupa ülkesinden de teklif var
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Otobüste hırsızlık yapan şahıs, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülçin Ergül Merve Boluğur Jennifer Lopez Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ordu'da, karantina süresi dolan 195 kişi evlerine uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 23:40:56. #1.15#
title