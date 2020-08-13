ORDU'DA DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ MEHMET'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (3)GENCİN, SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIOrdu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (3)

GENCİN, SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Fındık bahçesinde çalışırken akrabalarıyla birlikte mola veren Zencirci'nin, serinlemek için dereye girdiği o anları akrabaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'3-5 KURUŞ KAZANMAK İÇİN BURALARA GELMİŞTİ'

Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, 'Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu'ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz' dedi.

Kaynak: DHA