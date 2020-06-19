Nevşehir Belediye Başkanı Arı, LGS'ye girecek öğrencilere karpuz dağıttı
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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, LGS'ye girecek öğrencilere karpuz dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yarın LGS sınavına girecek olan öğrencilere 27 ton karpuz dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, LGS'ye girecek öğrencilere karpuz dağıttı
19.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:40

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yarın LGS sınavına girecek olan öğrencilere 27 ton karpuz dağıttı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı uzun süren pandemi sonrasında yarın LGS'ye girecek olan öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla karpuz dağıttı. Nevşehir İl merkezinde 22 okulda dağıtılan karpuzlara öğrenciler büyük ilgi gösterirken Mihriban Emin Gülen İlköğretim okulunda karpuz dağıtımına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, kendi seçtiği karpuzları öğrencilere dağıttı. Nevşehir Belediye Başkanı Arı burada kendi seçtiği karpuzu da keserek burada basın mensuplarına ve minik çocuklara ikram etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, biz sizin yanınızdayız, bak sizi unutmadık mesajını vermek için gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu dedi. Belediye Başkanı Arı, "Yavrularımız bizim geleceğimiz. Sadece şehrimizin değil ülkemizin geleceği. Bizimde en büyük sermayemiz yavrularımız. Türkiye'nin diğer dünyadaki ve Avrupa'daki ülkelerden farkı genç nüfusunun yoğun olması ve genç nüfusunun varlığı en büyük sermayemiz, en büyük varlığımız da budur. Dolayısıyla bu gençlerimiz uzun bir pandemi sürecinden sonra sıkıntılı bir süreçten sonra moraller, motivasyonlarının okullarının ne olacağını bilmiyor düzeyde olmasından sonra yarın inşallah sınava girecekler. O sınav öncesinde kendilerine hem moral olsun hem motivasyon olsun orada hem bir espri var. Çocuklarımıza sizi unutmadık manasında bir iştir bu. Adana'dan getirdiğimiz karpuzları dağıtıyoruz. Haftaya da inşallah üniversite sınavına girecek olan yavrularımız için aynısını yapacağız. Biz bugün onlara moral olsun, motivasyon olsun, biz sizin yanınızdayız, bak sizi unutmadık mesajını vermek için gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Şehrin güzellikleri aslında bunlar. Bizim bir olduğumuzun, kardeş olduğumuzun göstergeleridir. Yarınki sınav öncesinde yavrularımıza başarılar diliyorum. Ailelerinin ve kendilerinin verdikleri emekleri inşallah Rabbim zayi etmez. Her birisi istedikleri, arzu ettikleri okullara girerler. Bizde onlara bu vesileyle moral motivasyon vermiş oluruz. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

" 27 ton karpuz dağıttık"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Adana'dan 1 tır getirilen karpuzun 27 ton olduğunu ve tüm öğrencilere yetecek şekilde ayarlandığını söyledi. Arı, "Bugün 1 tır yani 27 ton karpuz dağıtıyoruz. Her bir öğrencimize yetecek düzeyde karpuzumuz var. Haftaya da üniversite sınavına girecek kardeşlerimiz için de aynı şekilde karpuzu getireceğiz. ve aynı onlara yetecek düzeyde dağıtacağız" diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın karpuz dağıtmasından dolayı öğrenciler ise teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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