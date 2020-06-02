MUĞLA Bodrum kıyıları havadan ve denizden de denetlenecek
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MUĞLA Bodrum kıyıları havadan ve denizden de denetlenecek

Bodrum kıyıları havadan ve denizden de denetlenecekMUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un doğasına yönelik müdahalelerin, salgın tedbirlerinin ve sınırlandırmaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmeye başladığını söyledi.

02.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:39

Bodrum kıyıları havadan ve denizden de denetlenecek

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un doğasına yönelik müdahalelerin, salgın tedbirlerinin ve sınırlandırmaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmeye başladığını söyledi. Bodrum'un coğrafi özellikleri nedeniyle bazı kıyılara karadan ulaşımın olmadığına dikkati çeken Belediye Başkanı Aras, Kent Konseyi ile birlikte ortak ekip oluşturup, hem deniz hem de havadan denetimleri sıklaştıracaklarını kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ile birlikte Bodrum kıyılarında yaşanan izinsiz müdahale ve kaçak yapılarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bodrum'un doğasına yönelik müdahalelerin, salgın tedbirlerinin ve sınırlandırmaların kaldırılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmeye başladığına dikkati çeken Başkan Aras, konu ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Son dönemde, Bodrum Yarımadası'nın üç farklı mahallesinde kıyıya izinsiz müdahale tespit ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğayı, ekosistemi ve biyoçeşitliliği tehdit eden bu uygulamalara taviz vermeyeceklerini söyledi. 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre kıyılarda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki tüm uygulamaların, mücavir alan sınırları içinde Belediyeler, dışında ise Valilikler'in denetimi altında olduğunu hatırlatan Başkan Aras, "Biz bu alanları sürekli kontrol altında tutmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlüyüz" dedi.

'BEYAZ KUM DÖKÜMÜNÜ HEMEN DURDURDUK'

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, Bodrum'un farklı bölgelerinde kıyıya dökülen beyaz kumla ilgili müdahalelerini sürdürdüklerini söyledi. Yalıkavak Gökçebel'de benzer bir girişimi durdurduklarını ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan tespitler neticesinde kumu analize gönderdiklerini anlatan Belediye Başkanı Aras, "Çevre Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulama nedeniyle 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk" dedi.

Benzer şekilde Gündoğan Kızılburun'da bir otelin kıyıya beyaz kum döktüğünü tespit ettiklerinin altını çizen Aras, "Ekiplerimiz, gidip, tespitlerini yaptılar. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada da gereken işlem yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız" diye konuştu.

Bodrum'un coğrafi özellikleri nedeniyle bazı kıyılara karadan ulaşımın olmadığına dikkati çeken Belediye Başkanı Aras, Kent Konseyi ile birlikte ortak ekip oluşturup, hem deniz hem de havadan denetimleri sıklaştıracaklarını kaydetti.

'BİTEZ, KALİTELİ SAHİL PROGRAMINA KATILDI'

Bodrum'da kıyı kullanım planlarının Bitez mahallesinden başlatılacağını vurgulayan Başkan Aras, kıyı kullanım hakları konusunda Milli Emlak ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bitez'de işgallerin tek tek tespit edileceğini belirten Aras, "Halihazırdaki planı çalıştıracağız. Sonra kıyıda hem vatandaşımızla, hem işletmelerimizle ortak bir kullanım şekli belirleyip kıyı planımızı tamamlayacağız. Bitez'den başlamamızın nedeni, Bitez'i 'Green Destinations' programına almamızdan kaynaklanıyor. Bu uluslararası geçerliliği olan bir akreditasyon programıdır. Belediye olarak 'Qality Coast' yani kaliteli sahil programında Bitez'i sunduk. Bu çalışmayı Bitez'den başlatıp, diğer alanlara yayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

"Bodrum'un kıyıları, girintili çıkıntılı ve 280 kilometre civarındadır. Her yere anında müdahale etme şansımız yok ama adım adım başladık. Örneğin Turgutreis Günbatımı Plajı'nda çok ciddi bir çalışmamız var. Yine Yalıkavak Monocus Plajı'nda çalışmalarımız sürüyor. Yakın bir zamanda Gümbet'te halk plajı için çalışmalara başlayacağız. Bu arada salgın sürecinde plajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın sağlıklı bir tatil yapabilmeleri için ekiplerimiz titiz bir çalışma sürdürüyor. Plajların bakımı, temizliği, hijyeni konusunda geniş kapsamlı bir faaliyet takvimimiz var ve onu uyguluyoruz."

'KIYILARDA ADETA BİR SALDIRI BAŞLADI'

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da kıyılara adeta bir saldırının başladığını ve bunun geri dönüşümsüz boyutlara ulaştığını kaydetti.

GÜMÜŞLÜK'TEKİ ARKEOLOJİK SİT ALANI TAKİPTE

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise Bodrum Gümüşlük'teki 1. Derece Arkeolojik SİT alanında başlatılan ve Bodrum Belediyesi tarafından mühürlenmesine rağmen halen devam eden çalışma oldu. Konunun, Kent Konseyi Karia Kültür Mirası Çalışma Grubu üyesi arkeologlar tarafından incelendiğini, gerekli raporların hazırlandığını söyleyen Arif Yılmaz, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

Basın toplantısı, yerel ve ulusal medya temsilcilerinin gündem ve gündem dışı sorularını sorması ile devam ederek sona erdi.

MUĞLA Bodrum kıyıları havadan ve denizden de denetlenecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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