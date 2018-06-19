MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Samsun Mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Birlikte güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için üstümüze ne görev düşüyorsa yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM'de güçlü bir şekilde yer alıp sosyal, ekonomik ve siyasal politikalar üzerinde tesirli olacaktır." dedi.

Partisince Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına" temalı mitingde konuşan Bahçeli, MHP'nin Türkiye'nin yeniden inşası konusunda sorumluluk almaktan, üstüne düşeni yapmaktan bir an olsun tereddüt göstermeyeceğini, Türkiye için var olduklarını söyledi.

Samsun için hizmete talip olduklarını ve taraflarının belli olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bizim yönümüz de bellidir. Yapacağız, mücadele edeceğiz, mutlaka başaracağız. 24 Haziran'da yeni bir Türk zaferine hep birlikte ulaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle TBMM'de denge ve denetleme görevini üstün ve kararlı bir azimle yerine getirecektir. Seçim beyannamemizde verdiğimiz sözlerin, dile getirdiğimiz vaatlerin hepsini hayata geçirmek için çok çalışacağız, siyasi anlaşma, uzlaşma ve kucaklaşmayla milletimizin sorunlarını çözeceğiz." diye konuştu.

Başkaları gibi kavga etmeyeceklerini, yollarına bakacaklarını anlatan Bahçeli, başkalarının iftira atabileceğini, MHP olarak önlerine bakıp işlerini yapacaklarını belirtti.

Bahçeli, bir ve beraber olacaklarını vurgulayarak, "Birlikte güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle inşa edeceğiz. 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için üstümüze ne görev düşüyorsa yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM'de güçlü bir şekilde yer alıp, sosyal, ekonomik ve siyasal politikalar üzerinde tesirli olacaktır." ifadesini kullandı.

Seçim vaatlerini sıralayan Devlet Bahçeli, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların kredi, kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması için çalışma yapacaklarını anlatan Bahçeli, "Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi, esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi, esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması, şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesini yapacağız." dedi.

Bahçeli, çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergileri kaldıracaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi, işsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi, gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, kadınlarımıza sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması, kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması, asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması, kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması, kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması, öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması, atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi, kahraman ve fedakar uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi, engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması, muharip gazi şeref aylığının artırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi...."

"Şehit yetimlerinin tamamına iş"

Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşı artırarak şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı vereceklerini dile getiren Bahçeli, ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarını da iyileştireceklerini kaydetti.

Bahçeli, malul sayılmayan gazilere "gazilik" unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda mücadele edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhur İttifakı millet aklı, geleceğin teminatı. Cumhur İttifakı millet aklı, huzurlu Türkiye... 24 Haziran seçimleri, büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülküsüne götürecek yolun başlangıcı olacaktır.

Karadeniz, al bayrağımıza bakınca yine çırpınacaktır. Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem toprağına. Sırmalar sarsam koluna, inciler dizsem yoluna, fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Türkistan'dan esen yeller, şimdi sana selam söyler, vefalı Türk geldi yine, selam sana Türk'ün bayrağına. Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız, Türk'ün şanlı bayrağını, hak ettiği zirvelere asacağız.

24 Haziran şimdiden kutlu olsun. Geleceğimiz dilerim ki parlak olsun. Varlığımız inşallah daim olsun. Allah Samsunlu kardeşlerimden razı olsun."

Konuşmasının ardından Bahçeli'ye MHP İl Başkanı Taner Tekin Bandırma Vapuru'nun maketini hediye etti.

Mitinge MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletvekili adayları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, partililer ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)