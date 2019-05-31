Merkel, Pompeo ile Berlin'de görüştü

Merkel, Pompeo ile ortak basın toplantısının ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta bir araya geldi. Merkel, Pompeo ile 45 dakika süren görüşme sonrasında iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçlenerek devam edeceğini belirterek, farklılıklara rağmen ABD'nin Almanya'nın en yakın ortağı olduğunu söyledi.

Öte yandan Pompeo da Almanya'nın ABD için önemli bir partner ve müttefik olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA